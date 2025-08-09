Slušaj vest

Goran Gavrić iz Kikinde, poznati kikindski vulkanizer, a odnedavno i potpredsednik OFK "Kikinde", veliki je zaljubljenik u podvodni ribolov. Godišnji odmor na crnogorskom primorju najviše voli ovako da provodi.

Da je majstor na suvom, svima je poznato, ali ne i da je takav u morskim dubinama. Pre nekoliko dana, majstor Gavra ulovio je 24 kilograma tešku kirnju. To je, pojašnjava panonski mornar i ronilac, premijum riba:

"Odstrelio sam je na dubini od 20 metara kod poluostrva Luštica, nedaleko od jedne divlje plaže. Imam urednu dozvolu za podvodni ribolov. Ronim bez boce, na dah.

Podvodnim ribolovom se bavim već četvrt veka. Sasvim slučajno sam se zaljubio u taj sport, kad je otac napravio kuću na moru, na polustrvu Luštica. Najpre sam vadio školjke. Od oca sam na poklon dobio kompletnu opremu, uključujući odelu i pušku.

Ovde sam svakog jula i avgusta. Osoba sam od akcije, a sebe ne bih mogao da zamislim da se na moru čvarim. Nema dana, a da ne zaronim.

Dosad sam iz morskih dubina vadio hobotnice, murine... Sve što ulovim, posle završi na roštilju. Za taj deo posla zadužen je zet Veljko. Setrić Veljko takođe voli podvodni ribolov. Moj sin Uroš, takođe, ne može bez podvodnog ribolova. Redovno me prati na manjim dubinama" kaže Gavra.