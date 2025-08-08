Slušaj vest

Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije prema Hrvatskoj, putnički automobili čekaju 180 minuta. I pored otvaranja pet izlaznih saobraćajnih traka, međuprostor do Hrvatske je skoro u potpunosti popunjen, što dodatno usporava protok vozila. Na ulazu u Srbiju čeka se oko 45 minuta, a za ovaj prolaz otvoreno je šest saobraćajnih traka.

Uprava granične policije napominje da je duži period čekanja na graničnom prelazu Batrovci uzrokovan visokim brojem turista i načinom rada pograničnih organa susednih zemalja, koji primenjuju svoje nacionalne procedure kao i evropske standarde, a ne radom domaćih graničnih organa.

Kako bi se smanjio broj čekanja, Granična policija redovno razmenjuje informacije sa susednim graničnim organima i aktivno radi na optimizaciji prolaza.

