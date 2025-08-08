Srbija
Važno obaveštenje za građane Gornjeg Milanovca: Bez vode čitav dan usled radova na sanaciji magistralnog cevovoda
Usled izvođenja radova na sanaciji magistralnog cevovoda kod Manastira Jovanje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri isporuka vode sa sistema „Rzav“ na teritoriji Gornjeg Milanovca biće u potpunom prekidu od 7 do 24 časa u utorak, 12.8.2025. godine,.
- Područja koja će imati vodu u ovom periodu, uz maksimalno racionalno korišćenje, su prigradska i seoska naselja koja vodu dobijaju iz banjanskog i brezanskog sistema, potvrđeno je za RINU u nadležnom komunalnom preduzeću.
Na građane se apeluje da na vreme spreme zalihe vode.
