Slušaj vest

Usled izvođenja radova na sanaciji magistralnog cevovoda kod Manastira Jovanje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri isporuka vode sa sistema „Rzav“ na teritoriji Gornjeg Milanovca biće u potpunom prekidu od 7 do 24 časa u utorak, 12.8.2025. godine,.

- Područja koja će imati vodu u ovom periodu, uz maksimalno racionalno korišćenje, su prigradska i seoska naselja koja vodu dobijaju iz banjanskog i brezanskog sistema, potvrđeno je za RINU u nadležnom komunalnom preduzeću.

Na građane se apeluje da na vreme spreme zalihe vode.

Ne propustiteŽivot"ALERGIČNA SAM NA VODU" Šok ispovest devojke: "Iz kuće ne izlazim bez kišobrana, svi pitaju kako se kupam i šta pijem kad ožednim"
ebi1.jpg
Srbija"AU, ONI ĆE SE PODAVITI, DUNAV DOLAZI JOŠ" Građani dele uznemirujući prizor s Krčedinske ade, voda zarobila gladne konje (FOTO)
screenshot-20240105-122129.jpg
Društvo"DA JE VIŠE TAKVIH SVET BI BIO MNOGO LEPŠE MESTO!" Potez vozača GSP oduševio narod, a evo i zbog čega! Njima je pomogao na 40 C
3.jpg
Planeta"NULTI DAN ĆE STIĆI VEĆ U JUNU" Megametropola na rubu kolapsa, građani u očaju: Još je gore, stvari su komplikovanije
shutterstock-477828778.jpg