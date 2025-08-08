Slušaj vest

Ugovori i odluke o realizaciji tri mere, subvencije za samozapošljavanje, stručnu praksu i javne radove, Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) koji se realizuje u saradnji sa gradom Loznicom, uručeni su u Inovacionom centru. Prema rečima Zorana Milovanovića, v. d. direktora lozničke filijale NSZ uručena su 32 ugovora za subvencije za samozapošljavanje, 14 za program stručne prakse, gde će ukupno biti angažovano tridesetak osoba, i dva za javne radove za osobe sa invaliditetom.

Na smanjenju broja nezaposlenih u Loznici postoji šesnaestogodišnja uspešna saradnja lozničke filijale NSZ i gradske uprave, rekao je on i naveo da će biti nastavljena.

Foto: T. Ilić

- Trend smanjivanja nezaposlenih u Loznici primetan je poslednje četiri godine, imamo stabilno tržište radne snage, a gradska uprava je i ove godine izdvojila 18,7 miliona dinara za realizaciju ove tri mere. Novac koji NSZ izdvaja realizuje se u potpunosti i uz sredstva koja izdvajaju Loznica i opštine Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija, u situaciji smo da možemo odgovoriti zahtevima poslodavaca i nezaposlenih lica. Ovde je veliki broj mladih koji će prva radna iskustva steći kroz programe stručne prakse, veliki broj mladih preduzetnika, a tu su i socijalni partneri koji se bave zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, gde je kroz mere javnih radova već uključeno trinaest osoba – kazao je Milovanović i podsetio da je Loznica 2020. bila dobitnik priznanja NSZ kao jedan od tri grada koji je izdvojio najviše sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja.

Foto: T. Ilić

Zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović kaže da Loznica ima oko 4.000 preduzetničkih radnji, a samo u poslednje četiri godine ih je zahvaljujući subvenciji za samozapošljavanje otvoreno stotinak. Loznica veliku pažnju posvećuje zapošljavanju osoba sa invaliditetom i pripadnicima romske nacionalne manjine i koristeći ove mere, sa NSZ, Centrom za socijalni rad i Udruženjem osoba sa invaliditetom "Lagator", značajan broj njih uspeo je da se zaposli.

- Planiramo da uz podršku NSZ, privatnih poslodavaca i drugih partnera nastavimo izdvajanje značajnog novca i smanjimo nezaposlenost. Trenutno je u Loznici na evidenciji nešto više od 3.500 nezaposlenih što je najmanje u poslednjih više od 20 godina, a tome je doprinela povećana privredna aktivnost na području grada, dolazak stranih i domaćih investitora. Očekujemo da broj nezaposlenih svedemo na najmanju moguću meru – kaže Gavrilović.