Opština Trstenik i Nacionalna služba za zapošljavanje potpisale su Sporazum o zajedničkom finansiranju mera zapošljavanja u 2025. godini, u vrednosti od 12 miliona dinara

U ime opštine Trstenik Sporazum je potpisala predsednica Milena Turk, a u ime NSZ Srbije - filijale za Rasinski okrug direktor Aleksandar Jovanović.

- Sporazumom su obuhvaćeni: stručna praksa, subvencije za zapošljavanje i samozapošljavanje i javni radovi za osobe sa invaliditetom - izjavila je Milena Turk i dodala:

Foto: Opština Trstenik

- Ovim merama pruža se podrška sugrađanima u traženju posla i podstiče razvoj lokalne privrede. Na taj način stvaramo više mogućnosti za sigurniju budućnost mlade generacije. Ulažemo maksimalne napore da obezbedimo boji kvalitet života svih građana i građanki, a ispunjavamo sve uslove i zahteve mladih da ostanu u svom rodnom kraju i daju doprinos njegovom ubrzanom razvoju i prosperitetu - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.