Slušaj vest

Opštine koje su izabrane u okviru programa nosiće titulu „Grad u fokusu“, čime će steći status relevantnih nacionalnih centara razvoja kulture i postati vidljivije na kulturnoj mapi Srbije i Evrope.

Ministarstvo kulture, kroz program „Gradovi u fokusu“, pruža mogućnost lokalnim samoupravama da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima, kao i pojedincima, unaprede kapacitete u kulturi i obogate kulturnu ponudu.

Konkurs obuhvata finansiranje projekata rekonstrukcije, adaptacije i sanacije kulturnih objekata – biblioteka, muzeja, kulturnih centara, galerija, pozorišta i drugih.

Sremska Mitrovica je u junu ove godine dobila sedam miliona dinara za realizaciju projekta rekonstrukcije zgrade muzeja u okviru Spomen-parka, jednog od najznačajnijih memorijalnih kompleksa u Srbiji.

Projekat podrazumeva revitalizaciju Spomen-kuće na prostoru Spomen-groblja, mesta stradanja više od 2.200 Srba iz Srema koje su tokom Drugog svetskog rata streljale ustaše. Na ovom području od velikog nacionalnog značaja nalaze se i arhitektonska dela Bogdana Bogdanovića, a obnova će doprineti očuvanju identiteta, negovanju kulture sećanja i vraćanju dostojanstva kroz očuvanje spomen-područja.

Memorijalni kompleks Spomen-groblje podignut je 1960. godine po projektu arhitekte Bogdana Bogdanovića kao spomen na ustaško-nemački pogrom nad stanovnicima Srema tokom leta 1942. Tada je oko 8.000 ljudi dovedeno u kaznionicu, odakle su izvođeni i streljani, a njihove zajedničke grobnice i danas čuvaju sećanje na tragediju.

Otvaranjem Spomen-kuće biće dodatno osnaženo sećanje na ove događaje, a građani će imati priliku da na jednom mestu odaju počast žrtvama i upoznaju se sa mračnim delom istorije.