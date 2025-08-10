Slušaj vest

Opština Trstenik počela je isplatu novčane čestitke učenicima osnovnih škola u iznosu od 10.000 dinara.

-Treću godinu zaredom, na ovaj način, čestitamo polazak u novi razred našim školarcima i želimo puno uspeha u novoj školskoj godini. Srednjoškolci će na početku prvog razreda dobiti besplatne udžbenike, a prevoz je besplatan za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Isplata novčane čestitke trajaće narednih 7 dana, prema spiskovima koje su dostavile osnovne škole. Molimo roditelje koji nisu dostavili podatke školama da to učine odmah i provere tačnost podataka, kako bi se isplata izvršila u što kraćem roku, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Prema njenim rečima Opština je za ovu namenu izdvojila 24 miliona dinara, kao znak pažnje, podrške i podsticaja za uspešan početak nove školske godine, jer Opštinska uprava veruje da su deca i njihovo obrazovanje najveća investicija za budućnost.