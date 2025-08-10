SVET ANIMACIJE U SEPTEMBRU U VRANJU: Deveti Svetski dečji festival animiranog filma "Zlatni puž 2025"
Deveti Svetski dečji festival animiranog filma Zlatni puž 2025“, biće održan od 9. do 13. septembra u Vranju.
Organizator festivala je Javna ustanova Škola animiranog filma, uz podršku Grada Vranja i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Glavni program ovogodišnje manifestacije zasniva se na projekcijama prijavljenih filmova koji su prošli selekciju, ocenjivanju od strane stručnog žirija i publike i dodeli nagrada najboljima.
Podrška glavnom programu biće sastanak članova ASIF-e u Vranju, prikazivanje ruskog animiranog filma, obilazak grada i upoznavanje gostiju festivala sa našim kulturnim nasleđem, tradicionalni ŠAF-ov izlet, kao i izrada dokumentarnog filma. Po planu za ovu godinu, članovi žirija biće priznati poznavaoci dečjeg stvaralaštva: Žang Či iz Kine, Dejan Dabić iz Srbije i Hrvoje Selec iz Hrvatske.
Organizacioni odbor festivala ,,Zlatni puž 2025“, kojim je predsedovao zamenik gradonačelnika Milan Ilić, usvojio je predlog programa 9. Svetskog dečjeg festivala animiranog filma ,,Zlatni puž", koji će biti održan od 9. do 13. septembra u Vranju.