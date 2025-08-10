Slušaj vest

Deveti Svetski dečji festival animiranog filma Zlatni puž 2025“, biće održan od 9. do 13. septembra u Vranju.

Organizator festivala je Javna ustanova Škola animiranog filma, uz podršku Grada Vranja i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Glavni program ovogodišnje manifestacije zasniva se na projekcijama prijavljenih filmova koji su prošli selekciju, ocenjivanju od strane stručnog žirija i publike i dodeli nagrada najboljima.

Podrška glavnom programu biće sastanak članova ASIF-e u Vranju, prikazivanje ruskog animiranog filma, obilazak grada i upoznavanje gostiju festivala sa našim kulturnim nasleđem, tradicionalni ŠAF-ov izlet, kao i izrada dokumentarnog filma. Po planu za ovu godinu, članovi žirija biće priznati poznavaoci dečjeg stvaralaštva: Žang Či iz Kine, Dejan Dabić iz Srbije i Hrvoje Selec iz Hrvatske.