RASPISAN JAVNI POZIV: Prijava štete na porodičnim stambenim objektima nastale usled požara u julu u Vranju
Komisija za procenu štete i potreba nakon elementarnih i drugih nepogoda raspisala je Javni poziv za prijavu štete na porodičnim stambenim objektima nastalu usled dejstva požara tokom jula 2025. godine na teritoriji grada Vranja, saopšteno je na zvaničnom sajtu grada Vranja.
Zahtevi na propisanim obrascima
Zahtevi za prijavu štete podnose se isključivo na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na pisarnici Gradske uprave grada Vranja, na adresi Kralja Milana br.1, Grad Vranje, radnim danima i to u periodu od 8 do 14 časova, kao i na internet stranici grada Vranja (https://www.vranje.org.rs/).
Zahtevi za prijavu štete se podnose u roku od 15 dana od objavljivanja Javnog poziva za prijavu štete, zaključno sa danom 19.08.2025.godine.
Za više informacija građani se mogu obratiti na telefon 066 849-04-46 ili lično, u kancelarijama 35 i 37 Gradske uprave grada Vranja.