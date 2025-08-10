- Veoma smo srećni što se narod u ovako velikom broju okuplja oko našeg hrama, na dan Svetog Velikomučenika Pantelejmona. Izuzetna nam je čast što ćemo iduće godine mi lomiti slavski kolač i radujemo se što ćemo imati kome da predamo tu čast da i one tamo godine crkvena slava ima domaćina. Nadamo se da će se taj običaj prenositi dalje u budućnost, a ako je suditi po broju omladine koja se ovde okupila, imaće ko i u narednih pola veka da slavi slavu. Naš hram možda jeste malih dimanzija ali je dovoljan da prigrli sve meštane našeg sela ali i naše komšije iz Čačka i Kraljeva, a uvek će biti mesta i za putnike dobronamernike koji prolaze drumom pokraj hrama, kažu za RINU Milan i Miroslav.