CELO SELO KOD ČAČKA SJATILO SE ISPOD JEDNOG HRASTA DA OBELEŽI SVECA ZAŠTITNIKA: Ovako se čuvaju srpski običaji i tradicija (FOTO)
Čačak - Kao u neka stara vremena o kojima se još uvek tiho pripoveda, stanovnici sela Samaila smeštenom na granici Čačka i Kraljeva sjatili su se ispod hrasta u porti seoske crkve kako bi obeležili crkvenu slavu, Svetog Velikomučenika Pantelejmona.
Ova crkvena slava od iduće godine imaće i svoje domaćine, a čast da sa sveštenikom Aleksandrom dočekaju goste u crkvenoj porti i pred vernim narodom prelome kolač imaće Milan Antušević i Miroslav Terzić.
- Veoma smo srećni što se narod u ovako velikom broju okuplja oko našeg hrama, na dan Svetog Velikomučenika Pantelejmona. Izuzetna nam je čast što ćemo iduće godine mi lomiti slavski kolač i radujemo se što ćemo imati kome da predamo tu čast da i one tamo godine crkvena slava ima domaćina. Nadamo se da će se taj običaj prenositi dalje u budućnost, a ako je suditi po broju omladine koja se ovde okupila, imaće ko i u narednih pola veka da slavi slavu. Naš hram možda jeste malih dimanzija ali je dovoljan da prigrli sve meštane našeg sela ali i naše komšije iz Čačka i Kraljeva, a uvek će biti mesta i za putnike dobronamernike koji prolaze drumom pokraj hrama, kažu za RINU Milan i Miroslav.
U porti hrama za mnogobrojne vernike priređen je bogat kulturno-umetnički program u kome su najmlađi folkloraši prikazali svoje vešte korake, ali što je još važnije pokazali ljubav prema svojoj veri, kulturi i bogatoj tradiciji.
Inače, hram Svetog Velikomučenika Pantelejmona u kraljevačkom selu Samaila izgrađen je šezdesetih godina prošlog veka, ali iako postoji nešto više od pedeset godina, zub vremena uzeo je svoj danak. Zato je, zahvaljujući gradu Kraljevu i prvom čoveku grada na Ibru, Predragu Terziću u toku obnova crkvene porte i samog hrama.
