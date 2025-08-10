Slušaj vest

Pojačan saobraćaj na autoputevima donosi duže kolone vozila na graničnim prelazima, na kojima se, na izlaz iz Srbije, čeka između 20 minuta i tri sata, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Za izlaz iz zemlje najmanje se čeka na graničnim prelazima Gradina, Preševo i Šid, između 20 i 30 minuta.

Na prelazu Kelebija se čeka oko sat vremena, a na Horgošu sat i po.

Najveće kolone se formiraju na graničnom prelazu Batrovci, gde putnička vozila na izlaz iz zemlje čekaju oko tri sata.