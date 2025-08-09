OSVEĆEN OBNOVLJEN HRAM SVETE PETKE U DONJEM MATEJEVCU Svetu liturgiju služio mitropolit niški Arsenije: Uručena i odlikovanja istaknutim dobrotvorima
U nastavku radova na uređenju hrama i pristupnih puteva, najavljena je i skora rekonstrukcija stepeništa, odnosno puta koji povezuje ovu svetinju sa centralnim delom Spomen kompleksa na Čegru
Mitropolit niški Arsenije služio je svetu Arhijerejsku, a gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, zamenik gradonačelnika Luka Gašević, predstavnici Gradske Opštine Pantelej, kao i veliki broj vernika, prisustvovali su danas činu osvećenja obnovljenog hrama Svete Petke u Donjem Matejevcu.
Nakon zaamvone molitve, vladika je osvetio slavske darove i prerezao slavski kolač, pripremljen povodom slave obnovljene crkve, u kojoj su se, po narodnom predanju, pričestili Stevan Sinđelić i njegovi saborci pre bitke na Čegru, u Prvom srpskom ustanku.
Na kraju, istaknutim dobrotvorima ove svetinje uručena su prigodna odlikovanja za nesebičnu ljubav i pomoć pruženu tokom obnove hrama.
Takođe, u nastavku radova na uređenju hrama i pristupnih puteva, najavljena je i skora rekonstrukcija stepeništa, odnosno puta koji povezuje ovu svetinju sa centralnim delom Spomen kompleksa na Čegru, navodi se u saopštenju.
Kurir.rs