Slušaj vest

Mitropolit niški Arsenije služio je svetu Arhijerejsku, a gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, zamenik gradonačelnika Luka Gašević, predstavnici Gradske Opštine Pantelej, kao i veliki broj vernika, prisustvovali su danas činu osvećenja obnovljenog hrama Svete Petke u Donjem Matejevcu.

Nakon zaamvone molitve, vladika je osvetio slavske darove i prerezao slavski kolač, pripremljen povodom slave obnovljene crkve, u kojoj su se, po narodnom predanju, pričestili Stevan Sinđelić i njegovi saborci pre bitke na Čegru, u Prvom srpskom ustanku.

1/9 Vidi galeriju Osvećen obnovljeni hram Svete Petke u Donjem Matejevcu Foto: Yotube/Glas Juga

Na kraju, istaknutim dobrotvorima ove svetinje uručena su prigodna odlikovanja za nesebičnu ljubav i pomoć pruženu tokom obnove hrama.

Takođe, u nastavku radova na uređenju hrama i pristupnih puteva, najavljena je i skora rekonstrukcija stepeništa, odnosno puta koji povezuje ovu svetinju sa centralnim delom Spomen kompleksa na Čegru, navodi se u saopštenju.