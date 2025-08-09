Slušaj vest

Kladovo - U Tekiji kod Kladova ovog vikenda održava se tradicionalna 41. Zlatna bućka Đerdapa, takmičenje ribolovaca u lovu soma. Organizatori su pripremili bogat i zanimljiv program za sve posetioce, turnir u fudbalu na pesku, dečiji karneval, kup najmlađih, pionira u pecanju malih riba.

- Centralni događaj je naravno takmičenje ribolovaca na soma, metodom "bućkanja". Danas će ukupno 50 takmičara u 25 čamaca odmeriti snage i umeće sa dunavskim somovima. Pored toga, deo programa je i gastronimskih spektakl, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, u kojem će se nametati ukupno 35 ekipa. Naravno, pripremljen je i jako bogat zabavni program, kažu za RINU organizatori.

Predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić istakao je da je manifestacija ,,Zlatna bućka Đerdapa, jedan od najznačajnijih turističkih brendova Kladova.

- Zlatna Bućka Đerdapa je tradicionalna manifestacija naše opštine i događaj koji negujemo i čuvamo sa posebnom pažnjom, već decenijama. Činjenica je da su su svi smeštajni kapaciteti u Tekiji popunjeni i da veliki broj turista boravi u Kladovu u toku " Zlatne Bućke" najbolje govore u prilog tome da je ova manifestacija i ove godine ispunila sva očekivanja. U razgovoru sa meštanima Tekije ali i gostima utisak je da gostoprimstvo mojih sugrađana umnogome utiče na lepu sliku koju saljemo iz Kladova i Tekije, kazao je Nikolić.

Pokrovitelj manifestacije ,,Zlatna bućka Đerdapa,, jeste opština Kladovo ,ali Nikolić dodaje da bez rada i zalaganja ljudi koji su u organizacijonom odboru i meštana Tekije ,,Zlatna bućka Đerdapa,, ne bi bila to što jeste danas.