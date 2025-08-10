Slušaj vest

Dok građani Srbije i posetici iz stranih zemalja uživaju, pripadnici saobraćajne policije tokom Sabora trubača u Guči rade pojačanim intenzitetom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije, u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, i ove godine sprovodi preventivne aktivnosti tokom 64. Sabora trubača u Guči. Tradicionalno, saobraćajna policija obezbeđuje skup i vrši pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju.

- Samo tokom jučerašnjeg dana otkrivena su 182 prekršaja, među kojima je 17 slučajeva vožnje pod dejstvom alkohola i jedan slučaj upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Iz saobraćaja je isključeno 29 vozača - kazala je za RINU Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije.

Ističe da po svemu sudeći sankcionisanje nije dovoljno i neophodno je da vozači promene ponašanje i zauzmu ispravan stav prilikom učešća u saobraćaju. Zato su pripadnici saobračajne policije na ulicama Guče imali poseban štand, razgovarali su prijateljski sa građanima i preventivno delovali, a sve u cilju da ne konzumiraju alkohol ukoliko posle sedaju za volan.

- Zato smo danas ovde u Guči, da konkretno i lično ukažemo posetiocima na važnost odgovornog ponašanja i da ne konzumiraju alkohol ukoliko planiraju da upravljaju vozilom. Alkohol i vožnja ne idu zajedno. Sačuvajmo živote, budimo odgovorni - naglasila je Kovačević.

Na štandu Uprave saobraćajne policije građani su mogli i da isprobaju „pijane naočare“ da se i lično uvere kolika je opasnost voziti pod uticajem alkohola.