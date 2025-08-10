Slušaj vest

Prelep prizor oduševio je meštane sela u okolini Topole, kada je jato belih roda sletelo na jednu od njiva koja se nalazi na ulazu u ovu varošicu iz pravca Rudnika.

- Išli smo traktorom pa zbog gužve u saobraćaju nisam mogla da se zaustavim i lepo ih fotografišem ali prizor je bio božanstven, pravi melem za dušu, tako sam se obradovala i osećala lepo da ne mogu da vam opišem, kaže za RINU meštanka koja je svojim telefenom ovekovečila prelep prizor.

Rode na teritoriji opštine Topola se najčešće mogu videti u blizini sela Belosavce. Veruje se da ove ptice su vesnici proleća, lepih vesti, simbolizuju rađanje dece.

- Mi verujemo da je ovako veliki broj roda u našem selu, simbol dobre i berićetne godine. Naravno, obradovaće nas i ukoliko se bude rađalo što više mališana - kaže sagovornica.

(Kurir.rs/RINA/Preneo: Đ. M.)

