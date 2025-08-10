Slušaj vest

Konstantno pojačan saobraćaj ovog vikenda doneo je duže kolone vozila na pojedinim graničnim prelazima, među kojima je i Gradina, gde je trenutno u oba smera formirano po pet kolona vozila.

Kako navode iz AMSS-a, kolone se brzo formiraju i na mestima gde je vožnja usporena zbog radova ili drugih vanrednih zastoja.

Putnicima se savetuje strpljenje, kao i da na put krenu sa dovoljno vode i goriva, imajući u vidu visoke temperature i usporen protok saobraćaja.

Telegraf

