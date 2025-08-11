"Mora da se reaguje odmah"

"Mora da se reaguje odmah"

Slušaj vest

Odbornica u Skupštini grada Niša Tamara Kerković saopštila je juče da su stoka i konji na suvoplanskoj visorovani Rakoš ponovo bez kapi vode, te da se u bazeni potpuno prazni, odnosno, da je u njima – blato.

Ona izražava bojazan da će se u novom toplotnom talasu pogoršati stanje sa životinjama.

„Nakon što je već krajem juna nestala voda na Rakošu, poslednjem izvorištu na Suvoj planini, u pomoć je priteklo niško JKP Medijana, kao i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koji su do pre četiri dana, kako javljaju stočari, dopremali vodu cisternama, što je podmirivalo minimum za 1000 krava i teladi i 300 konja, kojima je potrebno bar 50 tona vode dnevno“, objašnjava.

Ona poziva isto ministarstvo, kao i lokalne samouprave Niša, Bele Palanke i Pirota da hitno nastave sa dopremanjem vode, „a trajnom rešenju problema žedne stoke na Rakošu mora da se pristupi ODMAH“.

Od 2021. godine, podseća, problem sa vodom za krave i konje nomadskih stočara, obično bi se javljao krajem avgusta, ali se ovaj problem sada javio tri meseca ranije zbog dugotrajnih suša.

„Mora da se reaguje odmah. Nema čekanja, jer će iduće godine situacija biti mnogo gora, a stoka ne može da izdrži do oktobra bez svakodnevnog odvoženja vode“, zaključuje između ostalog Kerkovićeva, odbornik u Skupštini Grada Niša.