Slušaj vest

Oko 10 sati danas je u zaseoku Durbinovi u selu Lipovica kod Vlasotinca iznenada izbio požar, pa se preneo i na selo Gradašnica. Još uvek se gasi uprkos naporima meštana i vatrogasca.

„Zahvaćen je veliki deo parcela sa usevima kukuruza, zasadima šljiva i trešanja, ali je uništeno i desetak vinograda“, pričaju Lipovčani.

Posle nekoliko sati, požar je delimično saniran, ali se jedan njegov krak „preselio“ u atar Gradašnice, gde gori šuma i nisko rastinje.

„Ušli smo 11. sat gašenja vatrene stihije i umorni smo svi. Veliku zahvalnost dugujemo meštanima oba sela, posebno vatroascima iz Vlasotinca i Leskovca. Jer da njih nije bilo ko zna kako bismo prošli“, dodaju ljudi koji se lavovski brore da se požar ne proširi na kuće.

Kurir.rs/Jugmedia

Ne propustiteBeogradDRAMATIČNI PRIZORI NA VOŽDOVCU, GORE AUTOMOBILI: Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
shutterstock-146090867.jpg
BeogradVELIKI POŽAR NA PALILULI U BEOGRADU Crni gusti dim vidi se iz svih delova grada, vatrogasci sa pojačanjem na licu mesta (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-10 at 19.28.29 (1).jpeg
SRBI NA KIMIZBIO VELIKI POŽAR U JUŽNOJ MITROVICI: Vatra stigla do obližnjih kuća, kulja gust crni dim (VIDEO)
požar Južna Mitrovica
SrbijaBUKTI VELIKI POŽAR U KRUŠEVAČKOM NASELJU: Sve raspoložive jedinice izašle na teren, vetar otežava rad vatrogasaca
1POZARvatrogasna kola (1).jpg