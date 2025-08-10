Srbija
POŽAR U VLASOTINAČKIM SELIMA LIPOVICA I GRADAŠNICA: Zahvaćen veliki deo parcela sa usevima kukuruza, zasadima šljiva i trešanja, uništeno desetak vinograda
Oko 10 sati danas je u zaseoku Durbinovi u selu Lipovica kod Vlasotinca iznenada izbio požar, pa se preneo i na selo Gradašnica. Još uvek se gasi uprkos naporima meštana i vatrogasca.
„Zahvaćen je veliki deo parcela sa usevima kukuruza, zasadima šljiva i trešanja, ali je uništeno i desetak vinograda“, pričaju Lipovčani.
Posle nekoliko sati, požar je delimično saniran, ali se jedan njegov krak „preselio“ u atar Gradašnice, gde gori šuma i nisko rastinje.
„Ušli smo 11. sat gašenja vatrene stihije i umorni smo svi. Veliku zahvalnost dugujemo meštanima oba sela, posebno vatroascima iz Vlasotinca i Leskovca. Jer da njih nije bilo ko zna kako bismo prošli“, dodaju ljudi koji se lavovski brore da se požar ne proširi na kuće.
