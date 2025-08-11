Građani Kragujevca tokom popodnevne šetnje ostali su zatečeni nakon što su videli da potpuno nag muškarac opušteno i bez ikakve žurbe šeta glavnim gradskim ulicama.

- Šokirani građani koji su se zatekli na licu mesta su odmah pozvali policiju, patrola je stigla i privela muškarca. Tokom hapšenja muškarac nije pružao otpor i ponašao se potpuno normalno - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.