Građani Kragujevca tokom popodnevne šetnje ostali su zatečeni nakon što su videli da potpuno nag muškarac opušteno i bez ikakve žurbe šeta glavnim gradskim ulicama.

- Šokirani građani koji su se zatekli na licu mesta su odmah pozvali policiju, patrola je stigla i privela muškarca. Tokom hapšenja muškarac nije pružao otpor i ponašao se potpuno normalno - kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Razlozi ovog nesvakidašnjeg ponašanja za sada nisu poznati.

