Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata imale su 42 intervencije na terenu (30 tokom dana i 12 u toku noći).

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 112 odraslih osoba (preko dana 41, a u noćnoj smeni 81). Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u 9.42 časova. Na javnim mestima bilo je ukupno 11 intervencija.

-Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa respiratornim infekcijama, sa povredama i dijabetičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa stresnim reakcijama, astmatičari i pacijenti sa povredama, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.