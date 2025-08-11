IGRA GOVORI SVE JEZIKE: Završen Međunarodni festival folklora "Miodrag Miša Spernjak"
Da igra govori sve jezike i da je pravo bogatstvo raznolikost narodnih igara i nacionalnih nošnji od kontinenta do kontinenta, potvrdilo se ovoga vikenda u Loznici, domaćinu dvodnevnog Međunarodnog festivala folklora ‘‘Miodrag Miša Spernjak’‘. Svečano je otvoren u subotu uveče, u Galeriji Mina Karadžić, a onda se dve večeri igralo na gradskom šetalištu.
Na osmom festivalu, osim domaćina Kulturno-umetničkog društva ‘‘Karadžić“, nastupili su i folklorni ansambli "Rovesniki" iz Rusije, Folklorna grupa “Acuarelas Americanas” iz Argentine, francuski ansambl ‘‘Blenijadur’‘ i Folklorna plesna grupa Omladinskog centra "Pasakoj" iz takozvanog "severnog Kipra" (Republika Kipar). Dobrodošlicu su im poželeli pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović i predsednik ‘‘Karadžića’‘ Aleksandar Cvetinović.
- Lozničanima se ponovo pruža prilika da upoznaju deo kulture i tradicije brojnih naroda i država sa različitih kontinenata. Ova dva dana ćemo, siguran sam, uživati u nastupima naših prijatelja, a poznajući našu gostoprimljivost, bogatstvo kulture i tradicije našeg kraja, uveren sam da će oni u svoje zemlje u svojim srcima poneti deo Loznice i Srbije – kazao je Jugović prvo veče i naveo da će Loznica nastaviti da podržava manifestacije koje promovišu kulturne različitosti, obogaćuju kulturnu ponudu grada i šalju lepu sliku Srbije i van granica naše zemlje.
Cvetinović je gostima poželeo da sa festivala ponesu najlepše uspomene i iskustva, a nastupima na najbolji način predstave svoje države. Pre nego što su nastupili učesnici su u subotu u svečanom defileu prošli centralnim gradskim ulicama, a na Trgu Jovana Cvijića i zaigrali na radost Lozničana. Festival je zvanično otvorio Mišin sin Đorđe Spernjak koji je kazao da mu je drago što Loznica osmi put dočekuje goste iz različitih delova sveta.
Festival je otvorio domaćin, KUD ‘‘Karadžić’‘, a onda su zaigrali gosti i dobili salve aplauza. Obe večeri posebno toplo primljeni su veseli Argentinci, razigrani i akrobatski neverovatno sposobni Rusi, kao i gosti iz Francuske i Severnog Kipra koji su brzo uspostavili odličan kontakt sa publikom koja je istinski uživala.
Međunarodni festival folklora održan je pod pokroviteljstvom Grada Loznice i Turističke organizacije grada. Posvećen je Miši Spernjaku, dugogodišnjem istaknutom članu ‘‘Karadžića’‘, koreografu, igraču i rukovodiocu folklornog ansambla, koji je ostavio neizbrisiv trag u jednom od najstarijih ovakvih društava na Balkanu.