Da igra govori sve jezike i da je pravo bogatstvo raznolikost narodnih igara i nacionalnih nošnji od kontinenta do kontinenta, potvrdilo se ovoga vikenda u Loznici, domaćinu dvodnevnog Međunarodnog festivala folklora ‘‘Miodrag Miša Spernjak’‘. Svečano je otvoren u subotu uveče, u Galeriji Mina Karadžić, a onda se dve večeri igralo na gradskom šetalištu.

Na osmom festivalu, osim domaćina Kulturno-umetničkog društva ‘‘Karadžić“, nastupili su i folklorni ansambli "Rovesniki" iz Rusije, Folklorna grupa “Acuarelas Americanas” iz Argentine, francuski ansambl ‘‘Blenijadur’‘ i Folklorna plesna grupa Omladinskog centra "Pasakoj" iz takozvanog "severnog Kipra" (Republika Kipar). Dobrodošlicu su im poželeli pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović i predsednik ‘‘Karadžića’‘ Aleksandar Cvetinović.

Foto: T. Ilić

- Lozničanima se ponovo pruža prilika da upoznaju deo kulture i tradicije brojnih naroda i država sa različitih kontinenata. Ova dva dana ćemo, siguran sam, uživati u nastupima naših prijatelja, a poznajući našu gostoprimljivost, bogatstvo kulture i tradicije našeg kraja, uveren sam da će oni u svoje zemlje u svojim srcima poneti deo Loznice i Srbije – kazao je Jugović prvo veče i naveo da će Loznica nastaviti da podržava manifestacije koje promovišu kulturne različitosti, obogaćuju kulturnu ponudu grada i šalju lepu sliku Srbije i van granica naše zemlje.

Foto: T. Ilić

Cvetinović je gostima poželeo da sa festivala ponesu najlepše uspomene i iskustva, a nastupima na najbolji način predstave svoje države. Pre nego što su nastupili učesnici su u subotu u svečanom defileu prošli centralnim gradskim ulicama, a na Trgu Jovana Cvijića i zaigrali na radost Lozničana. Festival je zvanično otvorio Mišin sin Đorđe Spernjak koji je kazao da mu je drago što Loznica osmi put dočekuje goste iz različitih delova sveta.

Foto: T. Ilić

Festival je otvorio domaćin, KUD ‘‘Karadžić’‘, a onda su zaigrali gosti i dobili salve aplauza. Obe večeri posebno toplo primljeni su veseli Argentinci, razigrani i akrobatski neverovatno sposobni Rusi, kao i gosti iz Francuske i Severnog Kipra koji su brzo uspostavili odličan kontakt sa publikom koja je istinski uživala.