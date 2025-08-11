Slušaj vest

Na najomiljenijoj atrakciji na Zlatibora multimedijalnoj fontani od večeras počinje nova zabava. Nazvana "Vodena razglednica" je interaktivni šou koji uključuje sve posetioce.

- Tokom večernjih projekcija fonatana će se pretvoriti u pravo platno za poruke i uspomene svih zainteresovanih posetilaca. Svakoga dana tokom letnje sezone omogućava svim zainteresovanima da njihove lične fotografije i poruke zasijaju na vodenom zidu dužine 30 metara – kažu u TO Zlatibor.

Proces je jednostavan – turisti postavljaju fotografiju na Instagram uz hešteg (hashtag) #ZlatiborVodenaRazglednica i oznaku @to_zlatibor a odabrane objave svakog dana postaju deo večernje projekcije na vodenom zidu multimedijalne fontane. Postavljanjem fotografije sa navedenim heštagom, posetioci se saglašavaju da Turistička organizacija Zlatibor može koristiti te fotografije za potrebe promocije i dalju upotrebu u okviru svojih aktivnosti.

- Želeli smo da turističko iskustvo podignemo na viši nivo – da to ne bude samo gledanje svetlosnog spektakla, već da ljudi u njemu učestvuju, da vide sebe, svoje emocije i svoje uspomene, i da to podele sa drugima na jedinstven način – kažu u TO Zlatibor.

Program "Vodena razglednica“ počinje večeras sa emitovanjem i odvija se svakog dana od 21 čas, osim kada su nepovoljne vremenske prilike. Na vodenom zidu multimedijalne fontane prikazuje se tri odabrane razglednice pristigle tokom dana – svaka u trajanju od nekoliko sekundi, uz pažljivo odabranu muzičku podlogu koja dodatno upotpunjuje doživljaj. Kako bi dodatno motivisala učesnike,