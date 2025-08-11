Slušaj vest

Na 1.450 metara nadmorske visine na Kamenoj gori kod Prijepolja, odakle se vidi skoro pola Srbije neformalna grupa prijepoljskih penjača napravila je vidikovac.

Ljubitelji rekreativnog penjanja, šetanja, turisti sa ovog vidikovca mogu da uživaju u pogledu koji se prostire preko Zlatara i Zlatibora, Sopotnice, da vide obronke Durmitora. Strahinja Simović, prijepoljski penjač, kaže da im je upravo to i cilj – da privuku što više posetilaca. Projekat su uradili uz pomoć Beogradske otvorene škole.

Foto: Z.G

- Postavili smo klupe na vidikovcu i odradili dodatne smerove za penjanje. Evo neko je vreme prošlo kako je vidikovac postavljen i već se vidi da je povećan broj posetilaca – kaže Strahinja i dodao je da su ovo mesto meštano zovu Platija.

Na oko kilometar od vidikovca nalazi se kamp, a od centra Kamene gore udaljen je 2 km.

Foto: Z.G

Prema rečima Petra Vasiljevića direktora TO Prijepolje ovaj vidikovac će znatno unaprediti turističku ponudu Prijepolja.

- Lokalno stanovništvo je predložilo da se uradi prešačka staza, deo mobilijera, da se promoviše u narednom period, i to smo rado prihvatili. Ovo će posebno značiti za razvoj seoskog turizma na Kamenoj gori – rekao je Vasuljević.