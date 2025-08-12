Slušaj vest

Proglašenjem pobednika i spuštanjem saborske zastave završen je 64. Sabor trubača u Guči, a prema rečima organizatora bila je ovo još jedna manifestacija za pamćenje o kojoj će se još dugo pričati jer su oboreni rekordi i pomerene granice.

- Ovogodišnju 64 Dragacevski Sabor trubača je u potpunosti opravdao očekivanja organizatora kako u programskom smislu, tako i u broju posetilaca. Sveukupna ocena kako ugostitelja tako i meštana Guce jeste da je Sabor ovog godine bio najposeceniji u poslednjih 5 godina, kazao je za RINU Milivoje Dolović predsednik opštine.

Sabor trubača se nakon godina lutanja konačno vratio svojim korenima i to se pokazalo kao pun pogodak. Pokazalo se da je to manifestacija koja čuva tradiciju i stare običaje i da to narod poštuje i voli. Takođe, još jedan potez koji je oduševio jeste što je domaćin ovogodišnjeg Sabora trubača bio istaknuti umetnik Boban Marković.

- U ova tri dana smo pored tradicionalnih manifestacija poput ponocnog koncerta, improvizacije stare Dragačevske svadbe, narodnog višeboja imali prilike da uživamo u koncertima majstora trube Bobana Markovica, Dejana Lazarevića, Bojana Ristica kao i Dejana Jevdjica, pored njih imali smo i nastupe 4 inostrana orkestra, kazao je Dolović.

Uprkos činjenici da je kroz dragačevsku varošicu tokom prethodna tri dana prošlo preko 100.000 ljudi, Guča je čista i „umivena“.

- Komunalne službe su izuzetno odradile svoj posao te nam je u ova tri Saborska dana Guca bila nikad čistija kao sto je to slučaj jutros. Jos jednom velike čestitke pobednicima Sabora u ime organizatora i vidimo se iduče godine na jubilarnom 65 Dragacevskom saboru trubača, poručio je Dolović.

