Ovo je bio najposećeniji Sabor trubača u poslednjih pet godina: Feštu posetilo preko 100.000 ljudi, a Guča čista i umivena (FOTO)
Proglašenjem pobednika i spuštanjem saborske zastave završen je 64. Sabor trubača u Guči, a prema rečima organizatora bila je ovo još jedna manifestacija za pamćenje o kojoj će se još dugo pričati jer su oboreni rekordi i pomerene granice.
- Ovogodišnju 64 Dragacevski Sabor trubača je u potpunosti opravdao očekivanja organizatora kako u programskom smislu, tako i u broju posetilaca. Sveukupna ocena kako ugostitelja tako i meštana Guce jeste da je Sabor ovog godine bio najposeceniji u poslednjih 5 godina, kazao je za RINU Milivoje Dolović predsednik opštine.
Sabor trubača se nakon godina lutanja konačno vratio svojim korenima i to se pokazalo kao pun pogodak. Pokazalo se da je to manifestacija koja čuva tradiciju i stare običaje i da to narod poštuje i voli. Takođe, još jedan potez koji je oduševio jeste što je domaćin ovogodišnjeg Sabora trubača bio istaknuti umetnik Boban Marković.
- U ova tri dana smo pored tradicionalnih manifestacija poput ponocnog koncerta, improvizacije stare Dragačevske svadbe, narodnog višeboja imali prilike da uživamo u koncertima majstora trube Bobana Markovica, Dejana Lazarevića, Bojana Ristica kao i Dejana Jevdjica, pored njih imali smo i nastupe 4 inostrana orkestra, kazao je Dolović.
Uprkos činjenici da je kroz dragačevsku varošicu tokom prethodna tri dana prošlo preko 100.000 ljudi, Guča je čista i „umivena“.
- Komunalne službe su izuzetno odradile svoj posao te nam je u ova tri Saborska dana Guca bila nikad čistija kao sto je to slučaj jutros. Jos jednom velike čestitke pobednicima Sabora u ime organizatora i vidimo se iduče godine na jubilarnom 65 Dragacevskom saboru trubača, poručio je Dolović.