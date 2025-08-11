PLAMEN OD DVA METRA VISINE ŠIRIO SE NA SVE STRANE Lokalizovan požar na obodu grada Vranja: Vatrogasci sprečili širenje vatre na okolne kuće (FOTO)
Požar koji je nešto posle 14 časova izbio na deponiji šuta u Bunuševcu na obodu grada Vranja je lokalizovan, potvrdio je za Kurir Miloš Milošević, član Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Vranja.
„Požar je lokalizovan, uspeli smo da ga zaustavimo pre nego što je došao do proizvodne hale i kuća. Mašine su i dalje na terenu, zatrpavaju zemljom. Angažovana je mehanizacija iz JP Vodovod i privatnih firmi. Na terenu su pripadnici Komunalne milicije i policija, vatrogasci . Angažovani su i vatrogasci iz Simpa“, napominje Milošević.
On kaže da je prethodnih dana požara bilo i u okolnim selima i da je situacija bila zabrinjavajuća .
„Imali smo požare i između Katuna i Dubnice. Za četiri dana deset puta je dolazilo do požara. U Trebešinju osam ili devet puta za par dana“, objašnjava Miloš Milošević, član Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Vranja.
Požar koji je nešto posle 14 časova izbio na deponiji šuta u Bunuševcu uznemirio je meštane.
Prema rečima očevidaca plamen je bio u visini od dva metra i širio se u pravcu od Bunuševačkog groblja, prema selu Stropsko nedaleko od Industrijske zone u Vranju. Uznemireni su bili meštani kao i oni koji su se kolima zatekli na tom području, zabrinuti da požar ne zahvati domaćinstva i poljoprivredne objekte . Na sreću požar je lokalizovan na vreme brzom akcijom nadležnih i angažovanjem vatrogasnih ekipa i mehanizacije vranjskih preduzeća.