Desetog avgusta 1944. godine partizanske jedinice na čelu sa generalom Pekom Dapčevićem, oslobodile su Aleksandrovac u Drugom svetskom ratu.

Povodom obeležavanja 10. Avgusta, Dana oslobođenja Župe, položeni su venci i cveće na Spomenik palim borcima 1941-1945. godine u centru Aleksandrovca i Mesnoj zajednici Garevina i tako je odata počast svim stradalima u borbi za slobodu.

Foto: Opština Aleksandrovac

U ime lokalne samouprave venac su položili predsednica opštine Jelena Paunović i pomoćnici predsednice Zoran Ćoćić i Nenad Jozić.

Takođe, vence su položili i senama palih boraca se poklonile i delegacije Opštinske organizacije SUBNOR-a, Opštinskog odbora SNS, na čelu sa predsednikom Slavoljubom Miljkovićem, Udruženja ratnih vojnih invalida, Udruženja boraca ratova od 1990. do 1999. godine i građani.