Slušaj vest

Desetog avgusta 1944. godine partizanske jedinice na čelu sa generalom Pekom Dapčevićem, oslobodile su Aleksandrovac u Drugom svetskom ratu.

Povodom obeležavanja 10. Avgusta, Dana oslobođenja Župe, položeni su venci i cveće na Spomenik palim borcima 1941-1945. godine u centru Aleksandrovca i Mesnoj zajednici Garevina i tako je odata počast svim stradalima u borbi za slobodu.

Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu u Aleksandrovcu Foto: Opština Aleksandrovac

U ime lokalne samouprave venac su položili predsednica opštine Jelena Paunović i pomoćnici predsednice Zoran Ćoćić i Nenad Jozić.
Takođe, vence su položili i senama palih boraca se poklonile i delegacije Opštinske organizacije SUBNOR-a, Opštinskog odbora SNS, na čelu sa predsednikom Slavoljubom Miljkovićem, Udruženja ratnih vojnih invalida, Udruženja boraca ratova od 1990. do 1999. godine i građani.

Isto tako, položeni su venci i cveće i upaljene sveće na spomenike žrtvama okupatorskog terora i spomen ploče u Garevini, posvećene sećanju na pale borce iz tog sela.

Ne propustiteSrbijaPLAMEN OD DVA METRA VISINE ŠIRIO SE NA SVE STRANE Lokalizovan požar na obodu grada Vranja: Vatrogasci sprečili širenje vatre na okolne kuće (FOTO)
FOTOMILOSMCLANGS.jpg
SrbijaPRIJEPOLJSKI PENJAČI NAPRAVILI VIDIKOVAC S KOG SE VIDI POLA SRBIJE: Sve više turista posećuje ovaj deo Srbije
Kamena gora - Vidikovac na skoro 1500 mnv (7) - Strahinja Simović.jpg
SrbijaIGRA GOVORI SVE JEZIKE: Završen Međunarodni festival folklora "Miodrag Miša Spernjak"
Igra govori sve jezike (9).jpg
SrbijaŠOK PRIZOR U SAMOM CENTRU KRAGUJEVCA! Muškarac kao od majke rođen se ležerno šeta, sugrađani ga gledali U NEVERICI
IMG_20231128_122225.jpg