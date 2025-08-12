Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod prosledio je upozorenje za područje Srbije na jak i dugotrajni toplotni talas, koji će trajati od 11. do 17. avgusta i usloviti visoke temperature od 34 do 38°S, uz tropske noći u urbanim sredinama. Za područje Pčinjskog okruga izdat je crveni stepen upozorenja.

Imajući u vidu navedenu prognozu, koja najavljuje opasne vremenske pojave, JP ,,Vodovod“ Vranje postavio je cisternu sa pijaćom vodom u centru grada, koja će biti na raspolaganju građanima Vranja.

Zbog najavljenih visokih temperatura, građanima se preporučuje da u najtoplijem delu dana izbegavaju boravak na otvorenom.