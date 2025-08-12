Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod prosledio je upozorenje za područje Srbije na jak i dugotrajni toplotni talas, koji će trajati od 11. do 17. avgusta i usloviti visoke temperature od 34 do 38°S, uz tropske noći u urbanim sredinama. Za područje Pčinjskog okruga izdat je crveni stepen upozorenja.

Imajući u vidu navedenu prognozu, koja najavljuje opasne vremenske pojave, JP ,,Vodovod“ Vranje postavio je cisternu sa pijaćom vodom u centru grada, koja će biti na raspolaganju građanima Vranja.

Zbog najavljenih visokih temperatura, građanima se preporučuje da u najtoplijem delu dana izbegavaju boravak na otvorenom.

U Vranju je danas u najtoplijem delu dana izmereno 37 stepeni.

Ne propustiteDruštvoGde se nalaze toplotna ostrva u Beogradu: U ovim delovima grada temperatura ide i preko 40 stepeni, a jedna lokacija je pravo iznenađenje
saobracajna-guzva-ulica-kneza-milosa-foto-jakov-milosevic-3.jpg
Društvo(MAPA) POSLE 40 STEPENI PRODOR HLADNOG FRONTA Stiže još jedna dramatična promena vremena, evo kakva i kada
shutterstock_1468224731.jpg
DruštvoOVAJ GRAD U SRBIJI JE TRENUTNO NAJTOPLIJI: Paklene temperature od ranog jutra, upaljen i CRVENI METEO ALARM! Evo do kada će trajati toplotni talas
top-tal.jpg
DruštvoOVO ĆE BITI NAJTOPLIJA NEDELJA, LETO SE PRODUŽAVA! Ivan Ristić za Kurir otkrio šta nas čeka narednih dana: Tropske vrućine, a od ovog datuma ZAHLAĐENJE
ristic.jpg