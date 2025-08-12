Slušaj vest

Mobilni mamograf čiji rad organizuje i sprovodi Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", uz podršku Ministarstva zdravlja, od 14. avgusta u 10 časova je dostupan u Sokobanji, u dvorištu Osnovne škole "Mitropolit Mihailo".

Radno vreme mobilnog mamografa u Sokobanji je od 9 do 18 časova svakog dana, kao i vikendom, osim prvog dana akcije kada će se pregledi obavljati od 10 do 18 časova.

Pregledi se zakazuju od 12. avgusta, od 9 do 14 časova svakog radnog dana do popune termina. Brojevi televona za zakazivanje su 060 717 1523 i 060 717 1969.

U mobilnom mamografu se mogu pregledati sve zainteresovane žene uzrasta od 45 do 69 godina koje u prethodne dve godine nisu uradile mamografiju, kao i žene posle 40. godine koje imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, navodi sa na sajtu "Batuta".

Mamografija, zlatni standard u ranom otkrivanju raka dojke, je rendgenski pregled za otkrivanje promena u dojci, koji se obavlja u cilju kontrole zdravlja i podrazumeva pregled žena bez prisutnih simptoma i znakova bolesti.

Rano otkrivanje raka dojke mamografskim snimanjem spašava živote, jer se otkrivanjem promena u ranoj fazi povećavaju šanse za izlečenje, omogućava primena poštednih hirurških intervencija i povećava kvalitet života.

Ukoliko su rezultati skrining mamografije u redu, posle dve godine je potrebno obaviti sledeću mamografiju radi kontrole sopstvenog zdravlja.