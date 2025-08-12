Slušaj vest

Zbog radova na sanaciji kvara na magistralnom cevovodu kod Manastira Jovanje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri danas će od 7 do 24 časa biti u potpunom prekidu isporuka vode sa sistema "Rzav" za grad Čačak i opštinu Gornju Milanovac.

Iz Gradske uprave u Čačku najavili su da se zahvaljujući pravovremenoj pripremi gradskih akumulacija Čačak tokom radova u tom gradu biti dovoljne količine vode.

Očekuje da, uz racionalno korišćenje, uopšte neće biti potrebe za restrikcijama.

Prioritetne ustanove kao što su bolnica, Dom zdravlja, vrtići, pekare, mlekare i druge ustanove od javnog značaja biće u potpunosti snabdevene vodom, navode u saopštenju iz Gradske uprave i dodaju da ukoliko do privremenih prekida isporuke ipak dođe, oni se mogu očekivati uglavnom u višespratnicama i tokom večernjih časova.

Na području Gornjeg Milanovca vodu neće imati građani i privredni subjekti u gradskoj zoni, dok će uz maksimalno racionalno korišćenje redovno snabdevanje imati potrošači u prigradskim i seoskim naseljima koji vodu dobijaju iz banjanskog i brezanskog sistema.

Iz JKP Gornji Milanovac obezbedili su dve cisterne koje će po utvrđenom rasporedu na više lokacija distribuirati pijaću vodu.