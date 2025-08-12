Slušaj vest

AMSS vozačima savetuje da koriste rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate za duža putovanja, a sa prvim znacima umora planiraju pauzu.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP „Putevi Srbije“, nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije vozila se zadržavaju do sat vremena na izlazu iz zemlje.

Na putničkim terminalima (PMV) graničnog prelaza Horgoš vozila čekaju 45 minuta, Preševu i Batrovcima 30 minuta.

Teretna vozila na teretnim terminalima (TMV) graničnog prelaza Batrovci zadržavaju se 60 minuta.

Ne propustiteBeogradKOLONE U NEDOGLED, GUŽVE PARALISALE BEOGRAD Od Sajma do Ade trebaće vam 40 minuta! Evo gde je najprohodnije, ali i koje delove da izbegavate (FOTO)
IMG_20250227_165130.jpg
DruštvoAko planirate put u Grčku, ovim danima su najveće gužve na granicama: Detaljan vodič kako da izbegnete saobraćajni kolaps
shutterstock-2489126439.jpg
SrbijaOPŠTI KRKLJANAC NA GRANICAMA, NEZAPAMĆENE GUŽVE Na ovom prelazu formirano je po 5 kilometarskih kolona u oba smera
IMG_20250714_201206 (1) - Copy.jpg
HronikaIGNORISAO "STOP" POLICIJE, KRENUO DA PRETIČE 5 VOZILA PA PROJURIO NA 3 CRVENA Opšti haos u Beogradu, evo šta je usledilo
IMG_20250615_014819.jpg