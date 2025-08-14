Slušaj vest

Paolo i Francesca, bračni par iz italijanske provincije Viterbo, ove godine su krenuli na avanturističko putovanje motorom po Balkanu. Njihova ruta je obuhvatala Crnu Goru, Albaniju, Severnu Makedoniju i Srbiju, ali su zbog jednog posebnog razloga skrenuli sa svog plana – želeli su da prisustvuju Srem Folk Festu u Sremskoj Mitrovici.

Paolo u Italiji radi kao muzičar i svira trubu u svečanim priredbama i istorijskim događajima, dok Francesca radi kao učiteljica po Montesori metodi i vodi časove u školi u Rimu. Ona je ujedno i strastvena zaljubljenica u tradicionalne plesove.

- Festivali međunarodnog folklora su za mene uvek bili prozor u svet. Hteo sam to da pokažem i svojoj supruzi. Kada smo videli da se Srem Folk Fest uklapa u našu rutu, odlučili smo da skrenemo i stignemo makar na jednu festivalsku noć - priča Paolo, koji je u mladosti bio član CIOFF-a i nastupao sa grupom bacača zastava na brojnim svetskim festivalima.

Francesca u Rimu igra u folklornoj grupi koja neguje igre iz Balkana, Bugarske i Grčke.

- Oduševilo me je koliko se pažnje poklanja svakom ansamblu, koliko je publika topla i kako je prostor odlično organizovan za posmatranje nastupa - istakla je ona.

1/11 Vidi galeriju Italijanski par na motoru skrenuo sa Balkanske ture – sve zbog Srem Folk Festa! Foto: Dijana Šćekić

Par je u Srbiju stigao iz Niša, a pre Mitrovice obišao je manastir Despotovac i Beograd. Do dolaska na Srem Folk Fest već su imali slična iskustva u drugim zemljama, ali kažu da se ovaj festival izdvaja po kvalitetu organizacije i poštovanju izvođača.

- Ovde se ne svodi sve na paradu, kao na nekim mestima. Ansambli imaju prostor i vreme da publici prenesu svoju tradiciju - naglašava Paolo.

Nakon Mitrovice, njihova balkanska moto-tura se nastavlja ka drugim destinacijama, ali Srem Folk Fest, kako kažu, zauzeće posebno mesto u njihovim uspomenama.

- Ovo nije samo festival, ovo je susret kultura i prilika da se nauči i doživi nešto što se pamti zauvek - zaključuje Francesca.

Međunarodni festival folklora "Srem Folk Fest" ove godine po 21. put održava se u Sremskoj Mitrovici od 11. do 14. avgusta na Žitnom trgu.

Tokom četiri večeri, posetioci uživaju u bogatom programu nastupa ansambala iz čak 14 zemalja, među kojima su Brazil, Argentina, Meksiko, Severni Kipar, Bugarska, Mađarska, Italija, Republika Srpska, Rusija i Srbija. Mitrovački festival folklora, tokom postojanja, izrastao je u najveću i najposećeniju gradsku manifestaciju, postajući pravi brend grada.

Ovaj revijalni festival simbol je zajedništva, različitosti, tolerancije i prijateljstva. Predstavlja simbiozu duha tradicije prošlih vremena i modernog doba. Slaveći lepotu i važnost očuvanja folklorne tradicije naroda, Srem Folk Fest i ove godine briše sve granice – i administrativne i geografske, uzdižući se iznad svega što razdvaja i udaljava ljude, stvarajući posebnu energiju.