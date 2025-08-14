Slušaj vest

Meštani pešterskog sela Bioc više od deset dana nemaju vode. Kažu da se za vodu za piće snalaze, ali da je najveći problem napojiti gotovo 8000 ovaca. Desetak domaćinstava po vodu idu i do 15 kilometara udaljenih komšija.

Šesnaestogodišnji Rajko Balšić iz Bioca uranio je jutros da napuni pojila. 1000 litara vode staje u drveno i par metalnih korita. Očekuje strica oko 9 časova da napoje 350 ovaca. Potom će u Buđevo da dopuni cisternu.

Presušio bunar

“Za jedan obrok oko 1500-1600 litara vode za 350 ovaca. Kad u Buđevu nema, na bunaru jednom uzimamo a i on je već gotovo presušio. Još dve tri cisterne i to je to. - Šta ćete posle? - Posle, što neki rek’o, ako šta ostane živo, ostane, šta ne ostane prodat ili odseliti.”, kaže Rajko Balšić iz Bioca.

Foto: Screenshot RTS

Arsenije, Rajkov stric objašnjava da je vodovod dugačak 80 kilometara. Sela Ugao, Doliće i Bioc su na kraju. Do pre deset dana, voda je dolazila tokom noći. Sada, ni kapi.

“Ja bih razumeo da nema vode, ali kažu da na vrelu u Đerekarima ima vode. Šta je uzrok pa ne dolazi ovamo, pojma nemam. Hajd’ za mene, lonac vode i ugrij ga i opereš se, a šta da radim sa ovim ovcama. Pocrka, gotovo. Od toga živim”, kaže Arsenije Balšić iz Bioca.

Lokve su presušile u junu mesecu. Više puta su zvali opštinu Sjenicu za pomoć, ali kažu da se u opštini ne javljaju i da imaju samo jednu cisternu čija količina vode može da podmiri jedno domaćinstvo dnevno.

Foto: Screenshot RTS

Bezvodno područje

“Sva sela ovde, to se gasi sto posto jer svi zavisimo od te vode iz Đerekara. Mi nemamo drugu vodu. Bušili smo bunare 90 metara - nema. Dolazili su iz Beograda, Kraljeva, tražili smo vodu ovuda. Mi smo bezvodni”, kaže Ever Dacić iz Bioca.

Pešterski vodovod bio je najduži i u bivšoj Jugoslaviji. Vode više nema, nego što ima. Meštani Bioca snalaze se poput Muamera Dacića. Traktorimai cisternama do susednih sela. I on poput svih ostalih Biočana mora po vodu. U susedna sela Cetanoviće, Buđevo, Braćak… Tamo gde ima prijatelja ili rođaka. Ali više puta dnevno. Ima 550 ovaca i gotovo 300 jagnjadi. A za sebe kaže da je jedan od manjih stočara.

“U ta tri, četiri sela, veliki broj. Ja mislim da je tu 15-16000 ovaca i jagnjadi i 7-8000 krava”, kaže Muamer Dacić.

I Dacići i Balšići kažu da je zbog suše seno podbacilo i da će morati da kupuju bale. Drugo rešenje je da prodaju više od polovine oba stada.