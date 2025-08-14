Slušaj vest

Zbog izuzetno niskog vodostaja na vodozahvatu Ševelj, JP "Rzav" od četvrtka 14. avgusta kreće s umanjenom isporukom vode korisnicima u Arilju, Požegi, Lučanima, Čačku i Gornjem Milanovcu, navedeno je u dopisu koje je iz ovog JP stiglo u gradove i opštine. Ističu da će restrikcije trajati do uspostavljanja normalnog vodostaja, odnosno poboljšanja hidrološke situacije. Korisnicima vodosistema upućen je apel da vodu racionalano troše jer se zbog dugotrajne suše ne očekuje poboljšanje vodostaja na rekama u narednih mesec i po.

- Stanje na vodosistemu Rzav se svakodnevno pogoršava zbog dugotrajnog sušnog perioda. Protok vode na Ševelju trenutno iznosi 1.440 litara u sekundi, međutim već sutra će biti na nivou ispod 1.400 zbog čega je neophodno uvođenje ograničenja u isporuci vode sa regionalnog vodosistema - izjavo je Zoran Barać, direktor JP "Rzav" u Arilju.

Službi proizvodnje i distribucije vode JP "Rzav" je naloženo da uvedenu meru primene od četvrtka 14. avgusta od 8 časova. Vodostaj na reci Rzav se poslednjih nekoliko dana zbog suše ubrzano približava biološkom minimumu.

- Ono što reka dozvoljava mi ćemo uzeti i isporučivati korisnicima. Suša je velika, više od dva meseca sve reke su na granici bioloških minimuma. Naše je da postrojenje funkcioniše bez problema i da korisnicima isporučimo ono što možemo da zahvatimo iz reke - kaže Barać.

JP "Rzav" trenutno može da proizvede i isporuči ukupno 620 litara vode u sekundi, od čega Čačak dobija najviše 320 sekundnih litara, Arilje 55, Požega 93, Lučani 62 i Gornji Milanovca 90 sekundnih litara. Već od sutra će isporuka biti manja, tačnije oko 600 litara pa će i isporučene količine vode korisnicima biti umanjene.

Iz Arilja poručuju da će restrikcije vode trajati do uspostavljanja normalnog vodostaja reke Rzav, odnosno do poboljšanja hidrološke situacije. Korisnicima vodosistema je upućen dodatni apel da vodu racionalano koriste jer se zbog dugotrajne suše ne očekuje skorije poboljšanje hidrološke situacije.