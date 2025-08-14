Na teritoriji Čačka od danas je na snazi restrikcija potrošnje vode za određene aktivnosti. Detalji su precizirani u Odluci o uvođenju mera restrikcije potrošnje vode, koju je doneo Grad Čačak.
RESTRIKCIJE VODE U ČAČKU, HITNA ODLUKA NA SNAZI: Zabranjeno je vodom iz Vodovoda polivati parkove, vrtove, prati vozila i ulice!
- Zabranjeno je korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, vrtova, bašti, pranje ulica i vozila. Ova mera trajaće sve do stabilizovanja stanja na sistemu za vodosnabdevanje “Rzav“ Arilje, piše u Odluci.
JKP “Vodovod“ u saradnji sa inspekcijskim službama i komunalnom milicijom vršiće kontrolu primene restrikcije potrošnje vode.
Kako se navodi, protiv korisnika vode koji se ne pridržavaju mere restrikcije vode, primeniće se kaznene odredbe.
