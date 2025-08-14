Slušaj vest

- Zabranjeno je korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, vrtova, bašti, pranje ulica i vozila. Ova mera trajaće sve do stabilizovanja stanja na sistemu za vodosnabdevanje “Rzav“ Arilje, piše u Odluci.

JKP “Vodovod“ u saradnji sa inspekcijskim službama i komunalnom milicijom vršiće kontrolu primene restrikcije potrošnje vode.

Kako se navodi, protiv korisnika vode koji se ne pridržavaju mere restrikcije vode, primeniće se kaznene odredbe.

Kurir.rs/RINA

