Identitet misterioznog heroja konačno je otkriven! Reč je o Konstantinu Ž. iz jednog sela kod Trstenika, koji je na auto-putu kod Ražnja spasao tri devojke iz zapaljenog automobila, a zatim nestao pre nego što su i stigle da mu zahvale, objavila je Opština Trstenik na svom fejsbuk profilu.

Sve je počelo pre dva dana, kada je devojkama iz Niša, koje su se vraćale iz Beograda, kod Ražnja na auto-putu planuo stari „pežo“. Požar se u roku od deset minuta razbuktao, a misteriozni muškarac, pukom srećom, našao se u pravom trenutku na pravom mestu – izvukao ih je iz automobila, izneo stvari iz gepeka i iz plamena izašao nepovređen. Nakon toga je nestao bez traga, a o svom heroju devojke su znale samo da se zove Konstantin. Žalile se što nisu stigle da mu se zahvale jer je nestao kao fantom čim je stigla Hitna pomoć. Ipak, zahvaljujući objavi na društvenim mrežama, identitet ovog skromnog, ali izuzetno hrabrog čoveka je otkriven, i to zahvaljujući njegovoj sestri!

“Konstantin Ž. iz sela kod Trstenika, moj brat, heroj. Vozio je iza njih i video da im varniči auto, "blicao“ im i kad nisu reagovale, pretekao ih je da bi ih zaustavio", napisala je ona u komentaru.

Devojke su potom, kako Konstantinova sestra navodi, izašle iz auta, a on je iz gepeka pobacao kofere pored puta.