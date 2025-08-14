Biće održana 16. avgusta, od 9 do 14 časova, u domu Crkve Svetog proroka Ilije u Tekerišu. Akcija se tradicionalno organizuje povodom godišnjice Cerske bitke, a prikupljena krv namenjena je lečenju pacijenata u Zdravstvenog centra Loznica, kao i građana susednih opština. Za sve davaoce biće obezbeđen ručak, majica i prigodni pokloni kao znak pažnje. Akcija se održava u saradnji sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi (DDDK)‘’Dr Milenko Marin’’ iz Loznice, DDDK ‘’Tekeriš’’, Crvenim krstom Loznice i Transfuzijom Vojno medeicinske akademije iz Beograda.