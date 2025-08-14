Slušaj vest

Asocijacija udruženja dobrovoljnih davalaca krvi i udruženja dobrovoljnih davalaca krvi za Srbiju, Crnu Goru i Republiku Srpsku – Loznica-Tekeriš, organizuje humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi ‘’Cerskim junacima u čast’’.

Biće održana 16. avgusta, od 9 do 14 časova, u domu Crkve Svetog proroka Ilije u Tekerišu. Akcija se tradicionalno organizuje povodom godišnjice Cerske bitke, a prikupljena krv namenjena je lečenju pacijenata u Zdravstvenog centra Loznica, kao i građana susednih opština. Za sve davaoce biće obezbeđen ručak, majica i prigodni pokloni kao znak pažnje. Akcija se održava u saradnji sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi (DDDK)‘’Dr Milenko Marin’’ iz Loznice, DDDK ‘’Tekeriš’’, Crvenim krstom Loznice i Transfuzijom Vojno medeicinske akademije iz Beograda.

Ove godine očekuje se da dođe više od sto dobrovoljnih davalaca krvi, a akcija će biti organizovana povodom obeležavanja 111, godišnjice od srpske pobede na Ceru u Prvom svetskom ratu.

