PLAVI JEZIK SE POJAVIO I U PROKUPAČKOM KRAJU: Dve ovce uginule, meštani sela u strahu za životinje
Zarazna bolest koja odnosi domaće životinje, odnosno papkare "plavi jezik" pojavila se i u prokupačkom kraju i za sada je potvrđena kod dve uginule ovce.
Prvi slučajevi zabeleženi su u Statovcu među stokom porodice Jakšić. Kako smo saznali, sa Statovca se bolest proširila i na Široke njive, a meštani okolnih sela koji imaju stoku su u panici. Ova stočna bolest se prenosi komarcima i ostalim insektima.
Upoznata je Veterinarska inspekcija, a mere se teško preduzimaju, s obzirom da se pojavila u pojasu Radan planine sa prokupačke strane i Rgajske planine u kojem je i rezervat divljih životinja, odnosno divljih svinja, jelena, zapravo krupne divljači.
Apeluje se na meštane sela koji imaju stoku da je ne pustaju, kako ne bi došlo do širenja zaraze.