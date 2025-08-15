Slušaj vest

Požari i dalje besne širom Srbije, a novi je tokom jučerašnjeg dana izbio i na području Rače. Jak vetar dodatno je otežavao gašenje, raznoseći dim koji je prekrio ceo kraj.

Vatra je buktila na velikoj zelenoj površini, a ovaj deo Šumadije bio je prekriven dimom.

Kako se navodi u opisu objave na "Kragujevčani.rs", fotografije su iz Bošnjanja, Miraševca i Adrovca.

Usled visokih temperatura i još jednog toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju, RHMZ je izdao nekoliko upozorenja na mogućnost šumskih požara.

Građanima se savetuje oprez, s obzirom da je situacija i dalje kritična.