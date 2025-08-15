Slušaj vest

Požari i dalje besne širom Srbije, a novi je tokom jučerašnjeg dana izbio i na području Rače. Jak vetar dodatno je otežavao gašenje, raznoseći dim koji je prekrio ceo kraj.

Vatra je buktila na velikoj zelenoj površini, a ovaj deo Šumadije bio je prekriven dimom.

Kako se navodi u opisu objave na "Kragujevčani.rs", fotografije su iz Bošnjanja, Miraševca i Adrovca.

Usled visokih temperatura i još jednog toplotnog talasa koji je zahvatio Srbiju, RHMZ je izdao nekoliko upozorenja na mogućnost šumskih požara.

Građanima se savetuje oprez, s obzirom da je situacija i dalje kritična.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaHOTEL U PLAMENU NA SRPSKOJ PLANINI! Buktinja guta sve pred sobom, širi se sve više (VIDEO)
golija.jpg
Crna Gora(UŽIVO) "DESETORICA POKUŠALA DA PODMETNU POŽAR": Hitno se oglasila policija, otkrivena istina o maskiranim osobama u Crnoj Gori! (FOTO/VIDEO)
cg požari.jpg
Crna GoraBESANA NOĆ U CRNOJ GORI! Branili kuće i crkvu u Piperima, isplivao snimak kako je počeo požar: Danas Dan žalosti (VIDEO)
crna gora.jpg
SrbijaKONSTANTIN IZ TRSTENIKA HEROJ SRBIJE: Spasao tri devojke iz zapaljenog auta na auto-putu kod Ražnja
požar.jpg