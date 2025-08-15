Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je juče da je u najkraćem roku obezbedilo i uputilo cisterne sa pijaćom vodom na područje Suve planine gde su, usled presušivanja izvorišta Rakoš, životinje na ispaši ostale bez vode.

Kako je navedeno u saopštenju, cisterne sa vodom biće upućene i danas za oko 1.000 krava i 300 konja, nakon čega će biti obezbeđen kamion za redovno dopremanje vode u narednim danima.

Ministar Dragan Glamočić podsetio je da je Ministarstvo još u julu naložilo dopremanje vode na tu planinu, ali da su kapaciteti za dostavu vode u ovom trenutku izuzetno ograničeni, jer u okolini bukti veliki broj požara, pa je prioritet snabdevanje stanovništva i gašenje vatre.

On je istakao da je država već obezbedila značajnu finansijsku podršku za stočare na Suvoj planini, kojom poljoprivrednici za kvalitetne priplodne mlečne krave i tovne krave i bikove dobijaju 55.000 dinara po grlu.