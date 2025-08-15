Slušaj vest

U Aleksandrovcu se od 11. do 15. avgusta održava omladinski kamp "Razigrana Župa 2025", jedinstven letnji program namenjen deci i omladini iz srpske dijaspore, sa ciljem da ih poveže sa korenima, kulturom i nasleđem Župe aleksandrovačke, osmišljen kao spoj edukacije, umetnosti, zabave i kulturne razmene.

U okviru programa, u sredu, 13. avgusta u Domu kulture "Milosav Buca Mirković" za učesnike kampa i građanstvo biće održan koncert grupe Magla bend, sa početkom u 21 čas.

A u petak, 15.avgusta, na letnjoj pozornici na trgu u 19 časova, biće održan Završni koncert omladinskog kampa, folklorna manifestacija posvećena promociji multikulturalnog bogatstva i snage srpskog identiteta u dijaspori.

