Slušaj vest

Aleksandrovcu se od 11. do 15. avgusta održava omladinski kamp "Razigrana Župa 2025", jedinstven letnji program namenjen deci i omladini iz srpske dijaspore, sa ciljem da ih poveže sa korenima, kulturom i nasleđem Župe aleksandrovačke, osmišljen kao spoj edukacije, umetnosti, zabave i kulturne razmene.

U okviru programa, u sredu, 13. avgusta u Domu kulture "Milosav Buca Mirković" za učesnike kampa i građanstvo biće održan koncert grupe Magla bend, sa početkom u 21 čas. 

A u petak, 15.avgusta, na letnjoj pozornici na trgu u 19 časova, biće održan Završni koncert omladinskog kampa, folklorna manifestacija posvećena promociji multikulturalnog bogatstva i snage srpskog identiteta u dijaspori.

Omladinski kamp u Aleksandrovcu Foto: Muzej vinarstva i vinogradarstva

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaOPŠTINA ALEKSANDROVAC DOBILA 5 MILIONA DINARA OD VLADE SRBIJE: Program finansijske podrške organizaciji kampova za mlade iz dijaspore i regiona u 2025. godini
Aleksandrovcu 5 miliona 2.jpg
DruštvoOtvorena nova zgrada dečijeg vrtića u Aleksandrovcu: Nova investicija u predškolsko vaspitanje i obrazovanje (FOTO)
Svečanost otvaranja novog dečijeg vrtića u Aleksandrovcu.jpg
StarsŠABAN, MIROSLAV, DRAGANA I TOMA ZAVRŠILI U MUZEJU UZ BETOVENA I ŠTRAUSA: Prava atrakcija među posetiocima: Ovo je razlog zašto su tu
betoven .jpg
SrbijaBEOGRADSKO NARODNO POZORIŠTE APSOLUTNI POBEDNIK: Završen Pozorišni festival "Bucini dani" u Aleksandrovcu
Bucini dani 4.jpg