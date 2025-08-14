Slušaj vest

Danas je u jednoj pekari u Bačkoj Palanci snimljena krađa, a kako se navodi — ukraden je novac iz kutije Udruženja "Srcem za Kosmet", koji je namenjen prikupljanju pomoći za decu i porodice na Kosovu i Metohiji. 

Snimak je podeljen na Instagram stranici "backapalankadesavanja", gde se navodi da je neimenovana žena ušla u pekaru nešto posle 12 časova i uzela novac

- Danas (14.08.) u centru Bačke Palanke, u pekari "Drlja", ukradeni su novci iz kutije udruženja Srcem za Kosmet, namenjena prikupljanju pomoći za decu i porodice na Kosovu i Metohiji - navodi se u objavi. 

Snimak iz pekare možete pogledati u nastavku: 

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu, kao ni o sumi ukradenog novca. 

Kurir.rs

