Danas je u jednoj pekari u Bačkoj Palanci snimljena krađa, a kako se navodi — ukraden je novac iz kutije Udruženja "Srcem za Kosmet", koji je namenjen prikupljanju pomoći za decu i porodice na Kosovu i Metohiji.

Snimak je podeljen na Instagram stranici "backapalankadesavanja", gde se navodi da je neimenovana žena ušla u pekaru nešto posle 12 časova i uzela novac.

- Danas (14.08.) u centru Bačke Palanke, u pekari "Drlja", ukradeni su novci iz kutije udruženja Srcem za Kosmet, namenjena prikupljanju pomoći za decu i porodice na Kosovu i Metohiji - navodi se u objavi.

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu, kao ni o sumi ukradenog novca.