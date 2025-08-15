Slušaj vest

Stočari sa Suve planine, poterali su stotinak krava do potoka Koritnice između Babušnice i Bele Palanke da ih napoje, a potom su na kratko blokirali put koji povezuje ove dve opštine.

"Svaki dan teramo stoku, sve do daljeg i sve u većem broju, dok se neko od nadležnih ne javi da nam pomogne", kaže Nikola Manojlović, stočar iz Malog Krčimira kod Gadžinog Hana i dodaje da su radili tri bušotine po 100 metara i nisu našli ništa i ne znaju kako će rešiti problem.

Foto: RTS Printscreen

"Imam četiri komada, četiri krave. Sada je jedna na Rakošu, ali je mnogo loše, pa evo teram vodu da je povratim ako mogu. Imam 100 litara, ali nema gde ni da se natoči, u Ljuberađi nema, u Babušnici nema, teram od kuće", objašnjava Ljubiša Veljković, stočar iz Malog Krčimira.

Problem će ipak biti rešen, barem privremeno, jer se cisterne Javnog preduzeća Medijana, vraćaju na Suvu planinu.

"Mi smo našu cisternu povukli pre dva dana zbog visokih temperatura, a po nalogu Sektora za vanredne situacije koja je nama - kao subjektu od posebnog značaja naložio da svu mehanizaciju stavimo u pripravnost za gašenje požara. Dobra vest je da ćemo je već danas vratiti na Suvu planinu i ostaće tamo još neko vreme", naglašava Ivan Mihajlović, JKP Medijana, Niš.

Foto: RTS Printscreen

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da vlasnici dobijaju subvencije za grla koja se napasaju na Suvoj planini, ali i da su po Zakonu dužni da se staraju o njima. U dogovoru sa Javnim preduzećem Medijana, narednih meseci cisterne će dopremati vodu na Suvu planinu, ali će zajedno sa stočarima tražiti trajno rešenje za ovaj problem.