U ovom momentu na desetak lokacija u Topličkom okrugu izbio je požar. Gori u krugu fabrike „ŠIK Kopaonik“, u Prokuplju gori brdo Guba na samom izazu iz grada gde je romsko naselje.

Krenuo je i veliki požar u selu Drenovac kod Žitorađe, a vatra ide ka selu Kare.

Od juče gori i Široke njive, a kako je reč o gustoj šumi, tu je i helikopter MUP Srbije koji gasi vatru.

