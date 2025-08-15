Krenuo je i veliki požar u selu Drenovac kod Žitorađe, a vatra ide ka selu Kare.
POŽARI NA DESETAK LOKACIJA U TOPLIČKOM OKRUGU: I helikopter MUP-a učestvuje u gašenju vatre (FOTO)
U ovom momentu na desetak lokacija u Topličkom okrugu izbio je požar. Gori u krugu fabrike „ŠIK Kopaonik“, u Prokuplju gori brdo Guba na samom izazu iz grada gde je romsko naselje.
Krenuo je i veliki požar u selu Drenovac kod Žitorađe, a vatra ide ka selu Kare.
Od juče gori i Široke njive, a kako je reč o gustoj šumi, tu je i helikopter MUP Srbije koji gasi vatru.
Kurir.rs
