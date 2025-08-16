Slušaj vest

Arilje - Koliko su dobri prilazni putevi u selima važni sa ostanak meštana u ruralnim područjima Srbije svima je jasno. Sela iz kojih će stanovnici sada manje odlaziti svakako su ona u ariljskom kraju, jer im je nakon godina čekanja konačno stigao asflat ispred kuće. Završen je novi asfaltni put od Severova do Drežnika u dužini većoj od tri kilometra, a meštani su kao i sve velike i lepe stvari u njihovim životima, proslavili kako dolikuje - uz trubače.

- Ovaj asfalt nam mnogo znači. Ova polovina puta je završena, a trebalo bi da se uradi i preostali deo koji bi nas spojio sa Užicem, zajedno sa mestom Drežnik, što će nam biti od ogromnog značaja. Ovaj asfalt smo dugo čekali, ali, Bogu hvala, dočekali smo. Puno nam je srce zbog izgradnje ovog putnog pravca. Morali smo da proslavimo kako dolikuje uz trubače i orkestar Dejana Jevđića, što je dokaz da nam od danas i korak i život postaju lakši i kvalitetniji, rekli su za RINU meštani Severova, okupljeni da obeleže završetak asfaltiranja.

Foto: RINA

Trubač Dejan Jevđić naglasio je da su on i njegov orkestar uvek tamo gde je narod, gde se gradi i napreduje selo.

- Moja porodica vodi poreklo iz sela Severovo. Volim što sam ovde, ali mi je prvenstveno drago zbog ovih ljudi koji žive ovde i ne skrivaju radost, jer im je ova deonica od izuzetnog značaja. Svi znamo da putevi znače bolji život i bolju budućnost, a evidentno je koliko je meštanima Severova puno srce, rekao je Jevđić.

Foto: RINA

Predsednik opštine Arilje, Predrag Maslar, istakao je da se na ovome neće stati i da opština nastavlja razvojnom putanjom.

- Opština je učestvovala sa 20 miliona dinara, a Ministarstvo poljoprivrede sa još 20 miliona, za asfaltiranje puta dužine tri kilometra i 800 metara. Dobijene su dozvole za nastavak radova na još dva kilometra, iz pravca Užica, od Drežnika prema Arilju. Sada pokušavamo da obezbedimo pomoć države i za ovaj deo, kako bi bio asfaltiran u narednom periodu. Zahvaljujući Vladi Republike Srbije olakšaćemo život našim građanima. Borimo se da dobijemo nova dva kilometra, već smo izdali građevinsku dozvolu i konkurisali, a konkurisaćemo i dalje, jer je to važno na tom potezu živi mnogo ljudi“, rekao je Maslar.

Infrastruktura je žila kucavica napretka, a svaki novi put donosi život i budućnost mestima kroz koja prolazi.