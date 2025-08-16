Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila
GDE SU GUŽVE NA GRANICAMA U SRBIJI? Saobraćaj umerenog intenziteta, samo na ovom prelazu se tokom večeri čeka i do 7 sati
Saobraćaj je na auto-putevima umerenog intenziteta, pa se na naplatnim stanicama prolazi bez zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na magistralnim i regionalnim putevima prohodnost je takođe dobra i nema vanrednih obustava, sem redovnih i planiranih izmena zbog radova.
Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Teretna vozila na Batrovcima, na izlazu iz zemlje, zadržavaju se sedam, a na Kelebiji četiri sata.
