Slušaj vest

Saobraćaj je na auto-putevima umerenog intenziteta, pa se na naplatnim stanicama prolazi bez zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na magistralnim i regionalnim putevima prohodnost je takođe dobra i nema vanrednih obustava, sem redovnih i planiranih izmena zbog radova.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Teretna vozila na Batrovcima, na izlazu iz zemlje, zadržavaju se sedam, a na Kelebiji četiri sata.

Ne propustiteInfoBizKRAJ PEČATIMA NA GRANICI! Od oktobra nova pravila ulaska u EU - Evo šta čeka putnike sa Balkana
granični prelaz
DruštvoAko planirate put u Grčku, ovim danima su najveće gužve na granicama: Detaljan vodič kako da izbegnete saobraćajni kolaps
shutterstock-2489126439.jpg
HronikaOPŠTI HAOS NA KELEBIJI, SUMNJIVI AUTO ODVOJEN SA STRANE Vozač rekao da nema šta da prijavi, graničari otvorili vrata pa se PRENERAZILI! Hitno uhapšen (FOTO)
shutterstock-1441222373.jpg
Srbija"PASOŠ VADIMO NA 6 MESECI, IAKO PREĐEMO OKO 10 KM" Meštani ovog srpskog sela prelaze četiri granična prelaza do prodavnice, škole i posla: Ovo im najteže pada!
Screenshot 2025-07-20 194915.jpg