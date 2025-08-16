Slušaj vest

U selima pokraj Zapadne Morave završena je sadnja kupusa, međutim ove godine postavlja se pitanje kako će suša i ekstremne temperature uticati na rod, ali prema rečima stručnjakinje Ljiljane Stojković Jovanović, povrtari ne bi trebalo da imaju razloga za brigu, iako su suša i ekstremne temperature izazov za poljoprivrednike.

Foto: RINA

Neophodno je da se poljoprivrednici na pravi način i uz savete struke prilagođavaju klimatskim promenama, a u selima pokraj Zapadne Morave pravo je blago imati njive i polja, jer je reka blizu pa je lakše za navodnjavanje, pritom tu je i plodno tlo.

Foto: RINA

- Završena je ovih dana i poslednja faza sadnje kupusa i kupus se nalazi već u razvoju listova do početka formiranja glavice. Ovo suvo i tropsko vreme utiče na pojačan razvoj štetočina i štetnih insekata u kupusu. Trenutno u kupusu ima buvača, ima bele leptiraste kupusove mušice, takođe u ovom periodu mogu se na naličju lista videti i larve kupusovog moljca. S obzirom na to da su i u narednom periodu najavljene ovako visoke temperature, potrebno je da proizvođači obilaze češće svoja polja ovog povrća , da pregldaju i da urade insekticidni tretman sa registrovanim insekticidima, a za proozvodnju kupusa. Pri tom potrebno je da obrate pažnju na karencu i na maksimalan broj tretmana određenog broja preparata”, pojasnila je za RINU Ljiljana Stojković Jovanović, savetodavac za zaštitu bilja PSSS Čačak.

Foto: RINA

Naglašava da je nezamisliva proizvodnja kupusa bez vode, a trenutno vode ima.

-Da prinos i rod kupusa budu dobri i kvalitetni neophodni su redovno navodnjavanje i zaštita. Trenutno je stanje na poljima kupusa zadovoljavajuće, poljoprivrednici ne bi trebalo da imaju razloga za zabrinutost, dakle, zalivanje i redovni pregledi od štetočina. Tu su i naši saveti, saveti Poljoprivredne savetodavne i stručne službe”, zaključila je Stojković Jovanović.

Inače, optimalno je vreme za sadnju kasnog kupusa, koji će se seći krajem oktobra i početkom novembra u Zablaću je završeno. Navodnjavanje zasada je obavezno i pri tome treba održavati umerenu ali dovoljnu vlažnost zemljišta.