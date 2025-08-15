Slušaj vest

Pesmom, igrom, dečijim glasovima i muzikom, šarenilom i raskošnim nošnjama u defileu glavnom ulicom Užica počela je najlepša manifestacija u regionu „Licidersko srce“. Duž cele ulice i na gradskom trgu više hiljada Užičana je pozdravilo učesnike ovogodišnje manifestacije koji dolate iz 11 zemalja sveta.

Međunarodni dečji festival folklora “Licidersko srce 2025”, 17 po redu, ove godine je okupio 17 ansambala iz 11 zemalja - Bugarske, Republike Srpske, Slovenije, Nemačke, Poljske, Rusije, Španije, Meksika, prvi put i iz Kirgistana i Srbije. Oni će do 19. avgusta nastupati u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu.

U toku dana je gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević priredila prijem za goste i poželela dobrodošlicu učesnicima, a posebno ansamblu iz Kirgistana koji je na festivalu u Užicu po prvi put.

- Licidersko srce nije samo festival folklora i kulture, to je mesto gde se rađaju nova prijateljstva, gde učimo jedni od drugih, gde granice nestaju, a igra i pesma postaju zajednički jezik svih nas – rekla je gradonačelnica i pozdravila i decu iz srpskih opština sa Kosova i Metohije, koja će, takođe, narednih dana boraviti u Užicu.

Udruženje građana „Era“, idejni tvorac i organizator „Liciderskog srca“, međunarodne manifestacije koja podstiče razvoj folklornog iksustva, ovogodišnji festival posvetilo je mladim, uspešnim ljudima. Ivana Cvetković, predstavnica udruženja građana Era, izrazila je zahvalnost ansamblima što „donose deo svoje tradicije u Užice“ i poželela im da „ponesu nezaboravne utiske“, uz poziv da ponovo dođu.

- Festival ove godine posebnu pažnju posvećuje uspešnoj deci, koju grad podržava u njihovim takmičenjima, odlascima u inostranstvo i na dalja usavršavanja - rekla je Ivana i dodala da je bilo veoma teško odabrati učesnike od čak 50 pristiglih inostranih prijava.

U toku festivalskih dana biće organizovani folklorni koncerti svako veče, folklorne igraonice gde će jedni od drugih učiti narodne igre iz svog kraja, a kao domaćini potrudiće se da niko iz Užica ne ode a da ne nauči Užičko kolo. Takođe, tu su obilasci turističkih destinacija u okolini, a ove godine humanitarna akcija Licidersko srce biće posvećena Domu zdravlja Užice i Centru za majku i dete, pre svega pedijatrijskoj službii i službi hitne pomoći. Biće organizovana i izložba narodnih nošnji zemalja učesnica.