Slušaj vest

Ove godine, Grad u saradnji sa Nacionalnom službom zapošljavanja sprovodi 6 programa. U Gradskoj upravi dodeljeni su ugovori korisnicima jednog od tih programa – subvencija za samozapošljavanje.

Korisnicima sredstava se obratila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

-LAPZ je ključni dokument i poluga kojom grad Kruševac sprovodi različite mere u cilju većeg zapošljavanja. Od 2010.godine imamo vrlo intenzivnu saradnju sa NSZ i iz godine u godine ona postaje sveobuhvatnija, sa povećanjem iznosa finansijskih sredstava koje zajednički ulažemo. Do sada su na stotine hiljada građana u zadnjih 15 – ak godina, kroz različite mere došli do zaposlenja i obezbeđenja sopstvene i egzistencije svojih porodica.

Ove godine, iz budžeta Grada izdvojeno je 17 miliona dinara za nekoliko programa u okviru LAPZ –a, a NSZ je opredelila 16, 3 miliona. Najviše novca izdvojeno je za subvenciju za samozapošljavanje – oko 20 miliona dinara.

Na prijemu je govorio i predsednik Komisije za izradu LAPZ i izbor korisnika sredstava, Dragan Anđelković, predsednik Kluba privrednika.

- Cilj mera koje sprovodi Grad i NSZ je povećanje zaposlenosti. Ove godine realizujemo 6 programa: Subvencija za samozapošljavanje, Nova radna mesta, Program stručne prakse, Program sticanja praktičnih znanja, Program pripravnici i Program javnih radova. Ove godine, povećana su sredstva za subvenciju za samozapošljavanje. 51 – o lice, od kojih su dva sa invaliditetom, dobiće po 380.000 dinara, lica sa invaliditetom – 420.000, rodna struktura je – 30 muškaraca i 21 žena.

1/7 Vidi galeriju Subvencije za samozapošljavanje Foto: Grad Kruševac

Budućim uposlenicima obratio se i direktor kruševačke Filijale NSZ Aleksandar Jovanović.

- Veliku zahvalnost dugujemo našem Gradu sa kojim duži niz godina uspešno sarađujemo. Kruševac je jedan od prvih gradova koji je počeo sa primenom LAPZ. Nezaposlenost je trenutno na istorijskom minimumu i iznosi 5,6%. Zajednički rad i saradnja Grada, NSZ, Kluba privrednika, RPK Kruševac i svih drugih partnera rezultirali su ovakvim uspehom, a najviše zahvalnosti dugujemo vama, koji ste smogli hrabrosti da se upustite u sopstvene poslovne poduhvate.