ČAČAK – Veliki požar izbio je tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Trbušani, gde je izgorelo nekoliko desetina ari zemlje i veliki broj stabala voća.

Na lice mesta odmah su stigle vatrogasne ekipe, koje su brzom reakcijom uspele da lokalizuju požar i spreče da se vatra proširi na stambene objekte i izazove veću katastrofu.

– Počeli smo mi meštani da gasimo kako znamo i umemo, a onda su vrlo brzo stigli vatrogasci i preuzeli. Da oni nisu reagovali na vreme, sve bi izgorelo, rekao je za RINU jedan od žitelja Trbušana.

Uzrok požara za sada nije poznat, a istraga će pokazati pod kojim okolnostima je došlo do njegovog izbijanja.