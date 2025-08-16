Na lice mesta odmah su stigle vatrogasne ekipe, koje su brzom reakcijom uspele da lokalizuju požar i spreče da se vatra proširi na stambene objekte i izazove veću katastrofu
VELIKI POŽAR IZBIO U ČAČANSKOM NASELJU TRBUŠANI: Vatra guta voćnjake i imanja - u borbi na terenu uz vatrogasce su i meštani (FOTO)
ČAČAK – Veliki požar izbio je tokom popodnevnih sati u čačanskom naselju Trbušani, gde je izgorelo nekoliko desetina ari zemlje i veliki broj stabala voća.
Na lice mesta odmah su stigle vatrogasne ekipe, koje su brzom reakcijom uspele da lokalizuju požar i spreče da se vatra proširi na stambene objekte i izazove veću katastrofu.
Veliki požar u čačanskom naselju Trbušani Foto: RINA
– Počeli smo mi meštani da gasimo kako znamo i umemo, a onda su vrlo brzo stigli vatrogasci i preuzeli. Da oni nisu reagovali na vreme, sve bi izgorelo, rekao je za RINU jedan od žitelja Trbušana.
Uzrok požara za sada nije poznat, a istraga će pokazati pod kojim okolnostima je došlo do njegovog izbijanja.
