Vranje je u julu i avgustu jedan od najtoplijih gradova u Srbiji. Tropske vrućine sa temperaturama od 33 do čak 40 stepeni Celzijusa ne jenjavaju. U najtoplijem delu dana ulice su gotovo prazne. Pitali smo Vranjance slučajne prolaznike sta im više odgovara tropskih plus 40, ili zimskih minus 15 i minus 17 stepeni koliko je izmereno u Vranju u zimskom periodu prethodnih godina.

- Ovo vreme ubija, pa zima odgovara više naravno. Na minus 20 se lepše osećam, na vrućini je teško, jer je mnogo toplo, ne može da se spava, sve me boli, kostobolja je prisutna,ne može jednostavno da se diše. Klimu koristimo , ali i ona nije zdrava - iskrena je Jovana.

- Ja sam za leto i plus 40 stepeni, pa zato što obožavam leto i lepo vreme. Ne volim zimu, podseća me na nešto loše, hladno, klizavo, a tu je i loženje, nikad dovoljno toplo - kaže Biljana.

Njena prijateljica Snežana na pitanje šta joj više odgovara, zima ili leto, plus 40, ili minus 20 stepeni, odlučno bez mnogo razmišljanja odgovara da bira zimu i niske temperature:

- Zato što sam zimska bebica kao I moje devojčice kažu da je po prirodi tako Ipak više volimo zimu.

- Ako mogu da biram najbolje je proleće ne znam nije ni toplo ni hladno, kad bi moglo cele godine da bude tako - kaže Peđa.

- Više mi odgovara plus 40, toplo vreme zbog letovanja odmora i mora. Zimovanje baš mi nije po volji, više letovanje i toplo vreme - objašnjava Marija.

Kako se rashladiti

Vranjanci su spas od vrućina potražili na gradskim bazenima na kojima su velike gužve, a vikendom odlaze i na Vlasinsko jezero.

- Porodično leto provodimo na Vlasini u vikendici, prelepo je toplota se na Vlasini ne oseća kao u gradu. I zimi rado odlazimo gore - napominje četrdesetogodišnji Svetislav.

Na jugoistoku Srbije crveni stepen upozorenja

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) prosledio je upozorenje za područje Srbije na jak i dugotrajni toplotni talas, koji će trajati do 17. avgusta i usloviti visoke temperature od 34 do 38°S, uz tropske noći u urbanim sredinama. Za područje Pčinjskog okruga izdat je crveni stepen upozorenja.

Stariji Vranjanci međutim podsećaju I na izuzetno hladne zime, sa debelim minusom, napominju da su1985. u tom gradu izmerena minus 24 stepena.

Hladno sa obilnim snežnim padavinama u Vranju je bilo i 2012., 2019., 2023. godine

Visina "teškog" snežnog pokrivača od pola metra u Vranju je napravila probleme krajem novembra 2023. Sneg je zbog težine lomio i grane drveća u dvorištima u pojedinim vranjskim domaćinstvima. Bez prestanka u tom gradu 20 sati je padao sneg. Najpre vlažan, a onda i gust sa malim procentom vode, koji se taložio preko već formiranog pokrivača. Pred zoru je sat vremena padao i oštar sneg "pršić" sitan i skoro nevidljiv.

U Vranju je zbog problema sa snegom tada zasedao Gradski štab za vanredne situacije..

Donet je zaključak da se na delu teritorije Grada Vranja i Vranjske Banje gde su ruralna područja uvede vanredna situacija.

Klimatske promene su i više nego očigledne. Svako reaguje na svoj način, a lekari upozoravaju da i leti i zimi, na visokim i na niskim temperaturama budemo oprezni kako ne bi ugrozili sopstveno zdravlje.